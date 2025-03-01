Москва, 1 марта, 2025, 20:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто разъяснил свою оценку попыток Вооружённых сил Укрианы (ВСУ) атаковать инфраструктуру «Турецкого потока».

AP/TASS

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 марта пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВСУ тремя беспилотниками самолётного типа атаковали инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

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