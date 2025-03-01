Кишинёв, 1 марта, 2025, 20:53 — ИА Регнум. Приднестровье получает газ через венгерскую компанию на законных основаниях, заявила 1 марта президент Молдавии Майя Санду.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Правительство Молдавии изучило эту сделку и компании, вовлеченные в неё. Оно гарантировало, что эти компании не подпадают под международные санкции и что сделка соответствует законодательству страны», — сказала Санду.

10 февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии разрешила транзит газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) от венгерской компании MET Gas and Energy Marketing AG.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан отметил, что правительство республики решило разрешить транзит газа в ПМР, чтобы избежать гуманитарного кризиса. Он подчеркнул, что поставки не финансируются за счёт европейских или молдавских средств. Речан также заявил о готовности «Молдовагаза» продать 11–12 февраля 12 млн кубометров голубого топлива «Тираспольтрансгазу» и предоставить в долг дополнительно 3 млн куб. м.

Как передавало ИА Регнум, ранее Приднестровье получало российский газ через Украину и Молдавию, но с 1 января Киев прекратил транзит топлива по своей территории. Из-за нехватки энергоресурсов в ПМР отключили централизованное отопление, остановили почти все промышленные предприятия.

Евросоюз выделил 20 млн евро на восстановление подачи тепла и электроэнергии в ПМР на период с 1 по 10 февраля. 4 февраля еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что Брюссель согласен выделить Тирасполю ещё 60 млн евро, если приднестровская сторона выполнит требования ЕС «в области прав человека». Глава республики Вадим Красносельский отказался от данного предложения в пользу поставок из Венгрии.