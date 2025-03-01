Энергодар, Запорожская область, 1 марта, 2025, 20:09 — ИА Регнум. На Запорожской атомной электростанции состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ. Маршрут ротации впервые прошёл по территории России, сообщила 1 марта пресс-служба станции.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«Очередная ротация должна была состояться ещё месяц назад, её дважды пришлось переносить из-за провокаций ВСУ. Чтобы найти решение для безопасной смены команды Агентства и сохранить её присутствие на площадке, в течение февраля шли напряжённые консультации», — напомнила пресс-служба.

Безопасность проведения ротации была обеспечена самоотверженной и профессиональной работой военнослужащих ВС РФ и Росгвардии, сказано в сообщении. В составе новой, 27-й команды наблюдателей — три инспектора, задачей которых остаётся наблюдение и оценка состояния эксплуатационной и физической безопасности станции.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля украинские формирования атаковали беспилотниками и подвергли миномётному обстрелу колонну с российскими солдатами и экспертами МАГАТЭ, которые собирались покинуть ЗАЭС. Еще один удар ВСУ нанесли по самой станции — расстояние от места падения одного из украинских беспилотников до первого энергоблока составило не более 300 м.

13 февраля Минобороны РФ показало кадры, подтверждающие атаку ВСУ с помощью ударных дронов и артиллерии на автоколонну с сотрудниками МАГАТЭ. Отмечалось, что украинские военные произвели 12 ударов по колонне рабочей группы, в результате чего были повреждены автомобили.

Об атаках на станцию, а также на экспертов МАГАТЭ во время ротации неоднократно сообщалось и ранее. 21 февраля гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что ВСУ могут воспользоваться очередной ротацией экспертов миссии МАГАТЭ для нанесения нового удара. Он отметил, что безопасность сотрудников миссии находится под угрозой.