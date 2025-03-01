Москва, 1 марта, 2025, 20:30 — ИА Регнум. Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной может быть опасно для Земли, поскольку в результате встречи космического тела с поверхностью спутника произойдёт взрыв с энерговыделением мощностью около 8 мегатонн. Об этом сообщил ТАСС астроном, научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин.

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«Столкновение [астероида] с Луной может быть опасно для Земли, потому что будет мощный взрыв, энерговыделение мощностью примерно в 8 мегатонн. У Луны нет атмосферы, низкая сила гравитации, поэтому все выброшенные обломки в конце концов могут выпасть и на нашу планету», — сказал Еленин.

По его словам, сейчас вероятность столкновения астероида с Луной составляет около 1%. При этом величина прогнозируемого риска его столкновения с Землёй корректируется в соответствии с новыми данными.

По расчетам астрономов, астероид 2024 YR4 может сблизиться с Землей чуть менее чем через восемь лет — 22 декабря 2032 года. В начале февраля риски этого столкновения в NASA оценивали в 2,2%, позже эта цифра выросла до 3,1%. Однако затем служба вновь скорректировала показатель — до 0,28%.

Как передавало ИА Регнум, астероид 2024 YR4 обнаружили в декабре 2024 года астрономы обсерватории ATLAS в Чили. Изначально NASA оценивало вероятность столкновения Земли с этим космическим телом в пределах 1%, 7 февраля 2025 года оно сообщило, что показатель вырос до 2,3%.

Группа наблюдателей из Аризонского университета и NASA, созданная для выявления потенциально опасных космических тел, допустила, что 2024 YR4 может врезаться в Луну. Эксперты отметили, что в этом случае на Землю может упасть некоторое количество обломков, но они не будут представлять серьёзной угрозы.