Санкт-Петербург, 1 марта, 2025, 19:59 — ИА Регнум. Петербургский хоккейный клуб СКА 1 марта досрочно вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это стало ясно после того, как пекинский клуб «Куньлунь» в своём матче чемпионата на выезде проиграл московскому «Динамо» со счётом 3:6.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Шайбы в составе москвичей забросили Дилан Сикьюра (дважды), Игорь Ожиганов, Павел Кудрявцев, Антон Слепышев и Егор Римашевский. В составе китайской команды отличились Ярослав Лихачёв, Лукас Локхарт и Спенсер Фу.

СКА после 60 матчей набрал 71 очко и в настоящее время занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. При этом три последних матча в чемпионате петербургская команда проиграла. «Куньлунь» после 61 матча набрал 57 очков и уже не сможет опередить СКА.

Как передавало ИА Регнум, в январе главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы его подопечных над уфимской командой «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ принёс на пресс-конференцию будильник и подарил его одному из журналистов. Ранее Ротенберг говорил, что журналисты, пытающиеся очернить СКА, обычно пишут свои заметки ночью.