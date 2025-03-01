Хельсинки, 1 марта, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вышел победителем из перепалки между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимира Зеленского, произошедшей во время переговоров в Белом доме. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в беседе с Yle.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Победителем спора фактически оказался только один человек, который даже не присутствовал там», — отметил финский лидер, пояснив, что имеет в виду Путина.

Комментируя поведение Зеленского, Стубб отметил, что занимается дипломатией практически всю свою жизнь, однако такого ранее не видел.

Как передавало ИА Регнум, беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия.

Трамп подчеркнул: Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. После встречи президент США опубликовал сообщение, в котором отметил, что глава киевского режима не готов к миру. Американские лидеры попросили украинскую делегацию досрочно покинуть Белый дом.

Руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск указал на агрессивную манеру разговора Зеленского, который позволил себе во время беседы с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом нецензурную брань. Предприниматель выложил фрагмент записи перепалки и поминутно указал агрессивные высказывания главы киевского режима, особо выделив ненормативную лексику, произнесённую Зеленским шёпотом на русском языке в ответ на одну из реплик Вэнса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова изумилась сдержанности Трампа и Вэнса на встрече с Зеленским, который показал себя не с лучшей стороны. Удивительно, как они «сдержались и не вмазали этому подонку», прокомментировала она. Дипломат также сравнила перепалку в Белом доме со сценой из фильма «Собачье сердце».