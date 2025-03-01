В арт-парке под Калугой на Масленицу сожгли 26-метровый деревянный замок
Калуга, 1 марта, 2025, 19:51 — ИА Регнум. В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области сожгли арт-объект под названием «Мельница» — деревянный замок с башнями в виде мельниц, высотой 26 метров.
В честь Масленицы 2025 года в парке прошли традиционные празднования. Темой праздника стало «Жил на свете рыцарь бедный…». Посетители участвовали в мастер-классах, а кульминацией события стало сожжение арт-объекта, созданного художником Николаем Полисским — 26-метрового чучела в форме замка, полностью состоящего из мельниц, с которыми сражался главный герой романа Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот».
Здание включало 30 гигантских башен с вращающимися лопастями и было построено из старого дерева — горбыля, паллет, тонкомера и сена. Процесс сожжения продолжался более 30 минут.
Пользователи социальных сетей делились кадрами масштабного горения деревянного замка.
На месте дежурили сотрудники МЧС, пожарные и кареты скорой помощи.
Как сообщало ИА Регнум, 17 марта 2024 года в станице Луганской в ЛНР местные жители сожгли чучела главы киевского режима Владимира Зеленского и экс-президента Джо Байдена в знак протеста против обстрелов мирных городов ЛНР, приурочив акцию к празднованию Масленицы.