Калуга, 1 марта, 2025, 19:51 — ИА Регнум. В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области сожгли арт-объект под названием «Мельница» — деревянный замок с башнями в виде мельниц, высотой 26 метров.

кадр из видео

В честь Масленицы 2025 года в парке прошли традиционные празднования. Темой праздника стало «Жил на свете рыцарь бедный…». Посетители участвовали в мастер-классах, а кульминацией события стало сожжение арт-объекта, созданного художником Николаем Полисским — 26-метрового чучела в форме замка, полностью состоящего из мельниц, с которыми сражался главный герой романа Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот».

Здание включало 30 гигантских башен с вращающимися лопастями и было построено из старого дерева — горбыля, паллет, тонкомера и сена. Процесс сожжения продолжался более 30 минут.

Пользователи социальных сетей делились кадрами масштабного горения деревянного замка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950658" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Никола-Ленивец

На месте дежурили сотрудники МЧС, пожарные и кареты скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта 2024 года в станице Луганской в ЛНР местные жители сожгли чучела главы киевского режима Владимира Зеленского и экс-президента Джо Байдена в знак протеста против обстрелов мирных городов ЛНР, приурочив акцию к празднованию Масленицы.