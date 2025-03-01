Вашингтон, 1 марта, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский напрасно рассчитывал, что президент США Дональд Трамп поддержит его в контексте украинского конфликта. Об этом 1 марта заявила экс-председатель Республиканской партии и невестка американского лидера Лара Трамп.

Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia

По её словам, Зеленский надеялся, что глава Белого дома будет на его стороне, а не на стороне президента РФ Владимира Путина. На деле же Трамп придерживается нейтралитета и хочет мира, поскольку не является частью военно-промышленного комплекса, добавила Лара Трамп.

«В рамках таких переговоров не все получают желаемое. Зеленский хотел, чтобы Трамп сказал: я больше на твоей стороне, чем на стороне Путина. Он ни на чьей стороне, он сказал, что он на стороне США», — сказала она в эфире телеканала Fox News.

28 февраля состоялась беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой. Американский лидер в начале встречи с главой киевского режима назвал «превосходными» свои контакты с президентом России.

В ходе переговоров глава киевского режима выступил против прекращения огня и перемирия. Трамп, в свою очередь, сказал, что Зеленский проявляет неуважение к Штатам, а после публичного скандала попросил его покинуть Белый дом. В итоге совместная пресс-конференция была отменена, также не состоялось запланированное подписание сделки по редкоземельным украинским металлам.

Сам Трамп ранее заявил, что не принимает ничью сторону конфликта и хочет достичь мирных соглашений. Говоря о военной помощи Украине, он отмечал, что поставки оружия продолжатся, но он надеется, что Вашингтону не придётся отправлять слишком много вооружений.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе.

Позже глава киевского режима заявил журналистам, что ему было «не очень приятно», что президент США решил сначала обсудить вопрос о ситуации на Украине с Путиным и только потом — с ним.