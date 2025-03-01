Москва, 1 марта, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Соединённые Штаты попытаются остановить отправку вооружений Украине, санкционированную ещё администрацией бывшего президента США Джо Байдена, в ответ на поведение главы киевского режима Владимира Зеленского на украино-американских переговорах в Белом доме. Об этом в субботу, 1 марта, рассказал политолог Никита Ляховецкий в беседе с ИА Регнум.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos

28 февраля во время американо-украинских переговоров началась словесная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским. Они перебивали друг друга, когда затронули тему мирного урегулирования украинского конфликта. В ходе беседы Трамп заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров.

По словам политолога, Зеленский так и не научился быть политиком, а уж тем более дипломатом, так как последние годы он говорил со своими партнёрами не с позиции диалога, а с позиции постоянных требований. Зеленскому давали и Абрамсы, и Брэдли, и просто деньги в кредит, который возвращать будет не глава киевского режима, а народ Украины, получивший такое наследие безответственной политики, русофобии и продажи суверенитета Западу, заявил собеседник агентства.

«Официальный Вашингтон, судя по всему, будет снижать отправку помощи Украине и, возможно, попытается остановить отправку вооружений, санкционированную еще администрацией Байдена. Однако особо рассчитывать на это не стоит. И Франция с Германией, и другие европейские лидеры заявляют об усилении помощи Украине, а значит, агония киевского режима еще протянется какое-то время», — сообщил Ляховецкий.

Специалист отмечает, что, по прогнозам аналитиков, Европа без помощи США сможет финансировать и поддерживать киевский режим около полугода. Такой сценарий говорит о том, что Украине в скором времени придется искать новый подход к Вашингтону, но для этого Зеленскому необходимо будет долго извиняться, отметил политолог. Он добавил, что в таком случае соглашение по ресурсам станет абсолютной кабалой, которую будут тянуть на себе многие поколения украинцев.

«Трамп — политик такой формации, что ему нужнее и важнее национальные интересы США. Отсюда, кстати, и стремление выжать из Украины возврат вложений, пусть и в форме редкоземельных ресурсов. Поэтому говорить с Трампом с такой приказной позиции, да еще и в хамском тоне не вышло. И Зеленский был отправлен восвояси», — подытожил Ляховецкий.

Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум сообщил, что ранее в мире не было таких ситуаций, когда в Овальном кабинете Белого дома случается словесная перепалка между президентом США и главой режима страны, которая живёт на деньги Америки.

«Марионетка приехала в Белый дом и плюнула в лицо людям, которые её содержат, дают деньги, оружие и всё прочее, пояснил специалист. Крыса, загнанная в угол, готова на самые необычные шаги. С Зеленским та же самая ситуация. Он загнан в угол, и он готов сделать то, что обычно считается неправильным. А дальше уже вопрос, который заключается в том, как на это ответит Трамп», — заявил Светов.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Американский лидер, в свою очередь, сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. Трамп после публичной перепалки попросил Зеленского уехать.

В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместная пресс-конференция была отменена, также не состоялось запланированное подписание сделки по редкоземельным украинским металлам. В итоге Зеленский отправился в Лондон, где будет искать помощи у европейских союзников.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала произошедшее. Она отметила, что США не позволят другим странам собой пользоваться.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский во время визита в США попытался устроить шоу на весь мир, но потерял связь с реальностью. В итоге Трамп «вынес его из Белого дома вперёд ногами», констатировал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене парламентарий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что Зеленский одержим сохранением власти, отвергает мир, который для него «смерти подобен», и одержим продолжением войны. Достижение мира возможно только при полном устранении первопричин украинского кризиса, то есть отказе от принятия Украины в НАТО, демилитаризации и денацификации Украины, а также признании существующих реалий «на земле», добавила Захарова.