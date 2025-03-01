Санкт-Петербург, 1 марта, 2025, 19:35 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА 1 марта сыграли вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Петр Ковалев/ТАСС

Матч прошёл в Петербурге в присутствии 50 тыс. зрителей и завершился со счётом 0:0. Такой результат в матчах «Зенита» и ЦСКА в РПЛ был зафиксирован впервые за семь лет.

После этой игры «Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата с 40 очками, но его может обогнать «Краснодар», у которого на одно очко меньше и игра в запасе. ЦСКА занимает 6-е место с 32 очками.

Матчами 19-го тура первенство Российской премьер-лиги возобновилось после зимнего перерыва. 28 февраля махачкалинское «Динамо» сыграло вничью 1:1 со столичным «Локомотивом». 1 марта «Пари Нижний Новгород» обыграл тольяттинский «Акрон» (2:1).

В других встречах тура вечером 1 марта грозненский «Ахмат» на своём поле примет казанский «Рубин», а «Краснодар» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Ещё три игры пройдут 2 марта.

Как передавало ИА Регнум, в матче против «Пари Нижний Новгород» нападающий «Акрона» Артём Дзюба забил свой 233-й гол в чемпионатах России и тем самым повторил рекорд Александра Кержакова. Большую часть своих голов Дзюба забил в составе «Зенита» (108), московского «Спартака» (38) и «Ростова» (20).