Братислава, 1 марта, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Словакия не будет оказывать Украине поддержку ни в военном, ни в финансовом плане. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в своём письме по поводу перепалки между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, произошедшей на переговорах в Белом доме.

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency

«Словакия не будет поддерживать Украину ни в военном, ни в финансовом плане. Словакия настаивает на необходимости немедленного прекращения огня на Украине, но Зеленский и большое число стран — членов ЕС это отвергают», — заявил словацкий лидер.

По словам Фицо, Украина никогда не будет иметь достаточно веса для того, чтобы вести переговоры с позиции военной силы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Фицо также заявил, что европейские лидеры должны призвать киевский режим к возобновлению транзита российского газа, который был прерван с 1 января. Прекращение транзита газа вредит всему Евросоюзу, добавил Фицо, отметив, что Словакия может заблокировать решения саммита ЕС в Брюсселе, если киевский режим не будет прямо призван к восстановлению транзита.