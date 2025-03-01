Брюссель, 1 марта, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Генсек НАТО Марк Рютте 1 марта назвал «достойной сожаления» публичную перепалку главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом и вице-президентом США Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

В интервью Би-би-си Рютте рассказал, что призвал Зеленского попытаться восстановить взаимоотношения с Вашингтоном.

«Я сказал Зеленскому, что ему нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом и его администрацией», — заявил генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что Зеленский после перепалки с Трампом и отъезда из Белого дома провёл телефонные разговоры с рядом западных политиков, включая Рютте и президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон, а вслед за ним и некоторые другие лидеры стран ЕС высказались в поддержку главы киевского режима. Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что «свободному миру» нужен новый лидер вместо Трампа.

Как передавало ИА Регнум, беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия.

Трамп подчеркнул: Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. После встречи президент США опубликовал сообщение, в котором отметил, что глава киевского режима не готов к миру. Американские лидеры попросили украинскую делегацию досрочно покинуть Белый дом.

Обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков, комментируя сцену с участием Трампа и Зеленского, отметил, что хвост может долгое время пытаться вилять собакой, но рано или поздно это заканчивается.