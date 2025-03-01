Киев, 1 марта, 2025, 19:41 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Юрий Камельчук сообщил, что на Украине в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата) суммы взяток за освобождение варьируются от 1 тыс. до 12 тыс. долларов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Существует такса. Чтобы сотрудники военкомата тебя отпустили на улице, это $1 тыс., чтобы выйти из военкомата через форточку без документов — от $5 тыс. до $12 тыс.», — отметил Камельчук в эфире украинского телеканала «Новости. Live».

Он добавил, что зафиксированы случаи, когда людей задерживали прямо на улице и, не проверив документы, направляли в военкоматы.

Камельчук подчеркнул, что ТЦК необходимо расформировать, так как они полностью дискредитировали себя, нанеся огромный репутационный и моральный ущерб, а также вред мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николай Злепко рассказал, что военкоматы на Украине предлагают отсрочку от службы за деньги. Он сообщил, что его остановили на улице сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), проверили по базе данных и объявили его уклонистом. После этого его отвезли в военкомат и предложили отсрочку за 10 тыс. долларов, от которой он отказался, так как у него не было таких средств.

13 февраля украинский боевик Владимир Володарский, сдавшийся добровольно в плен, сообщил, что в его батальоне командиры вымогали до 15 тыс. долларов с подчинённых, чтобы не отправлять их на линию огня. Он добавил, что в батальоне царит коррупция: если не хочешь служить, нужно платить деньги, чтобы избежать отправки на передовую. Сумма взятки варьируется от 10 до 15 тыс. долларов.