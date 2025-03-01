Вашингтон, 1 марта, 2025, 19:03 — ИА Регнум. Заместитель главы Белого дома Дэн Скавинов соцсети X рассказал, из каких блюд состоял сорванный обед, на которых должны были присутствовать президент США Дональд Трамп и украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским.

X/scavino47

В публикации сказано, что участникам трапезы должны были подать зелёный салат с помидорами, спаржей и капустой. В качестве основного блюда для гостей готовили курицу, запечённую с розмарином, на десерт — крем-брюле, цитрусовое печенье и ассорти из ягод.

«Обед с президентом Трампом и его прекрасной командой состоялся сегодня днем. В 13:30 (21:30 мск) президент Трамп пригласил еще несколько членов команды из-за наличия свободных мест», — написал Скавино.

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