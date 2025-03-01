Париж, 1 марта, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Францию вычеркнули из процесса урегулирования конфликта на Украине, заявила лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

Global Look Press/IMAGO/Alexis Sciard

«Мы в некотором роде оказались вычеркнуты из этих переговоров. Огорчает отсутствие сильного и независимого голоса, которым должна быть Франция. <…> Париж вполне мог бы сыграть положительную роль в том процессе, который сейчас идет», — сказала Ле Пен.

По её словам, мнения в Европе разделились на две группы — тех, кто стремится к миру, и тех, кто поддерживает продолжения конфликта. Сама Ле Пен относит себя к первым и утверждает, что политики должны добиваться мира любой ценой, иначе «это станет еще одним предметом разногласий».

По мнению же президента Франции Эммануэля Макрона, главной ошибкой европейских стран в начале спецоперации стал отказ от размещения войск на территории Украины. Француз заявил, что Европа всегда придерживалась принципа избегания эскалации конфликта, а участие в боевых действиях противоречило бы ему.

Теперь же, утверждает Макрон, страны ЕС должны гарантировать, что, если на Украину будет оказываться какое-либо давление, европейцы смогут ей предоставить то, что необходимо для обороны. Также он подчеркнул важность обеспечения долгосрочных гарантий безопасности для Украины после окончания конфликта. По словам политика, этот вопрос будет обсуждаться на встрече европейских лидеров в Лондоне, которая запланирована на 2 марта.

Как передавало ИА Регнум, ранее Макрон заявил, что в обеспечении гарантий безопасности Украины готовы участвовать почти 30 государств. Он отметил, что страны Европы «готовы разделить бремя» обеспечения безопасности Украины. Макрон уточнил, что страны хотят «получить сигнал солидарности от США» на тот случай, если Россия нарушит договоренности.