Санкт-Петербург, 1 марта, 2025, 18:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 15-летний подросток умер на улице, надышавшись газом из баллончика для заправки зажигалок. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам агентства, 15-летний подросток жил в Центре содействия семейному воспитанию № 8, так как его мать была лишена родительских прав. Перед трагедией он возвращался с медосмотра и решил подышать газом на улице, после чего потерял сознание на глазах у сверстников. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть.

3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за продажу баллончиков со сжиженным газом несовершеннолетним. Теперь за продажу детям таких товаров, как зажигалки и баллончики для их заправки, будут вводиться штрафы: для физических лиц — от 150 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1,5 до 2 млн рублей. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября 2024 года в Дзержинске Нижегородской области 16-летний подросток скончался после того, как надышался парами бензина. По предварительным данным, причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная отравлением парами бензина.