Москва, 1 марта, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Несмотря на запуск на Украине нового контракта для лиц 18–24 лет, Киеву не удаётся набрать в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) даже пары тысяч добровольцев. Об этом сообщило Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

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«Несмотря на запуск киевским режимом с 11 февраля так называемого «нового контракта 18–24» для привлечения на добровольной основе в ВСУ украинской молодёжи, не получается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч «добровольцев», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что на Украине данный целевой показатель составляет 4 тыс. добровольцев в месяц.

Также в МО РФ сообщили, что в феврале киевский режим потерял на поле боя более чем на 10 тыс. военных больше, чем сумел мобилизовать в ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля минобороны Украины объявило о наборе на военную службу 18-летних контрактников. За подписание контракта добровольцам обещали 1 млн гривен (2,3 млн рублей. — Прим. ред.), из которых 200 тыс. гривен (460 тыс. рублей. — Прим. ред.) выплатят сразу, остальные — во время службы.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 19 января отметил, что темпы мобилизации не покрывают потребности украинской армии в пополнении. По его словам, в результате приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения.

Президент России Владимир Путин отмечал, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии, указывал глава государства.