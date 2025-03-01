Москва, 1 марта, 2025, 18:24 — ИА Регнум. Киевский режим в феврале потерял на поле боя более чем на 10 тыс. военных больше, чем сумел мобилизовать в ВСУ. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в предыдущие месяцы, отметили в ведомстве.

«В феврале 2025 года ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата на Украине. — Прим. ред.) были «мобилизованы» менее 28 тыс. украинцев при общих потерях за месяц 38 920 военнослужащих. В январе ТЦК было мобилизовано около 28 тыс. человек при общих потерях — 51 960 военнослужащих, в декабре 2024 года — около 33 тыс. против потери 48 470 военнослужащих, в ноябре — около 34 тыс. человек при потерях 60 805 военнослужащих», — сказано в сообщении.

Отчаянные попытки украинских властей восполнить потери на поле боя и выправить ситуацию не имеют успеха, подчеркнули в военном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 30 января Минобороны РФ сообщило, что ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ за последние полгода составляют около 50 тыс. человек. Максимальный показатель был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда потери ВСУ превысили 60 тыс. человек. Около 100 тыс. украинских военнослужащих оставили свои воинские части и пустились в бега.

20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской проинформировал, что количество убитых и раненых украинских военных за 2024 год составило 590 тыс. человек, а всего с начала проведения специальной военной операции — более 1 млн человек.

В мае 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. В ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе. Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток.

Местные СМИ регулярно сообщают о рейдах сотрудников ТЦК по улицам, силовых задержаниях мужчин призывного возраста, о получении ранений и смертях насильно мобилизованных в зданиях ТЦК, а также о сопротивлении военкомам и нападениях на них.

Президент России Владимир Путин отмечал, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии, указывал глава государства. 11 февраля минобороны Украины объявило о наборе на военную службу 18-летних контрактников.