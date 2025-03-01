Лондон, 1 марта, 2025, 18:18 — ИА Регнум. Страны Прибалтики возмутились из-за того, что их не пригласили в Лондон на саммит по Украине. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на дипломатический источник.

Марина Захарова ИА REGNUM

«Мы по-настоящему очень недовольны отказом пригласить лидеров Балтии. Все решения напрямую влияют на нашу безопасность. Это как ещё один пакт по разделу Европы или неуважение по отношению к нам. Это постыдно», — заявил собеседник телеканала.

По словам источника, именно Латвия, Литва и Эстония оказывают Украине наибольшую помощь, если оценивать её с точки зрения доли расходов от ВВП этих стран.

2 марта в Лондоне запланирована встреча европейских лидеров с участием главы киевского режима Владимира Зеленского. На ней будут обсуждаться гарантии безопасности, которые Европа сможет предоставить киевскому режиму после урегулирования конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее британское агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече по Украине в Лондоне 2 марта планирует заявить о готовности республики снова принять мирные переговоры между Москвой и Киевом.