Осло, 1 марта, 2025, 18:30 — ИА Регнум. Норвегия намерена увеличить финансовую помощь Украине, несмотря на недавний скандал главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом сообщает NRK, ссылаясь на слова премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

Журналисты издания задали премьеру вопрос о том, планирует ли норвежское правительство увеличить помощь Киеву относительно прошлогодних 35 млрд долларов.

«Сегодня я могу сказать, что вскоре мы вернемся в Стортинг с предложением об увеличении поддержки», — ответил Стёре.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы США совместно с ЕС внесли свой вклад в достижение прочного мира на Украине.

Политик от Либеральной партии Гюри Мельбю выразила согласие со словами премьера и заявила, что срочно призовет Стортинг (парламент Норвегии) удвоить финподдержку Киева.

«Недостойное обращение Дональда Трампа и Дж. Д. Вэнса с президентом Украины вчера доказывает, что США теперь явно бросили Украину. Норвегия не намерена ждать ни одного дня (чтобы увеличить поддержку)», — остро ответила Мельбю.

В свою очередь лидер Консервативной партии Норвегии Эрна Сульберг подметила, что норвежская сторона и раньше предлагала увеличивать финансовые вливания в Украину «быстро и без жалоб», однако «события последних дней требуют осторожности».

28 февраля Трамп в ходе встречи с главой киевского режима пришёл к выводу, что тот не готов к миру. Американский лидер отметил, что Зеленский в ходе встречи с ним проявил неуважение к США. Глава Белого дома отметил, что тот сможет вернуться, когда будет готов к мирному урегулированию конфликта с Россией.

В ходе беседы Трамп заявил главе киевского режима о необходимости прекращения огня и начала переговоров. Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Трамп, в свою очередь, сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее отмечал, что Украине следует «забыть» о возможности вступить в НАТО. Также он заявлял, что Вашингтон в ходе переговоров с РФ поставит вопрос о возвращении Украине части её бывших территорий, но сделать это будет «сложно». По словам Трампа, две главные цели США в отношении Украины — прекратить кровопролитие и возместить ранее вложенные средства.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), отметил глава государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля исключил возможность заморозки боевых действий по линии соприкосновения. Это противоречит Конституции РФ, подчеркнул министр. Также он отметил, что Россия не намерена делать территориальных уступок Украине.