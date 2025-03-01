Москва, 1 марта, 2025, 18:08 — ИА Регнум. Деньги, которые начали собирать на Украине на ядерное оружие, не пойдут на заявленные цели. Об этом 1 марта заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

ИА Регнум

Дипломат отметил, что сбор организовали украинские жулики на фоне «оскандалившегося прозаседавшегося» главы киевского режима Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

«Абсолютно понятно, что средства рефлексирующих обывателей из разных стран будут тупо украдены, ибо никто никому и никакую «ядерку» продавать не станет, да и искать возможности её купить ― тоже», ― написал Мирошник в Telegram-канале.

По его словам, это пример «классического развода» на фоне эмоционального напряжения людей.

Посол добавил, что уже собрано 14 млн гривен (почти 30 млн рублей).

Ранее 1 марта украинский банкир, сооснователь «Монобанка» Олег Гороховский на фоне провала Зеленского на встрече в США открыл сбор на ядерное оружие. По данным украинского агентства УНИАН, за первые 30 минут после начала сбора украинцы направили на эти цели около 2 млн гривен (4,2 млн рублей).

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля глава киевского режима приехал в Вашингтон на встречу с Трампом, чтобы подписать соглашение об использовании природных ресурсов Украины. Беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов. Последний перебивал и противоречил собеседнику. Публичный конфликт завершился тем, что глава киевского режима по просьбе Белого дома досрочно покинул Вашингтон.

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Макарова не смогла прилюдно сдержать чувство стыда за поведение Зеленского. Она опустила взгляд и прикрыла лицо рукам, выражая растерянность. Во время словесной перепалки политиков она несколько раз качала головой.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что глава киевского режима на переговорах в Белом доме потерпел фиаско. В свою очередь депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, считает, что американский президент по итогам скандальной перепалки вынес Зеленского из Белого дома «вперед ногами».

Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал переговоры Зеленского с Трампом провальными. По его словам, глава киевского режима упустил возможность добиться возможных результатов на переговорах.