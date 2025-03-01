Сочи, Краснодарский край, 1 марта, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Сочинские спасатели обнаружили тело погибшего в горах лыжника. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

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О пропаже лыжника и двух сноубордистов стало известно 24 февраля. Оба сноубордиста на следующий день были найдены. Велись поиски третьего пропавшего.

«Погибшего удалось найти при помощи лавинного прибора. Мужчина находился практически у нижнего края лавины, под 2,5-метровой толщей снега. С применением бортовой лебёдки тело подняли в вертолёт МЧС России», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля в Сочи у курорта «Роза Хутор» сошла снежная лавина. При этом накануне МЧС информировало, что снегопад, сильный ветер, а также четырёхбалльный шторм сохранятся в Сочи в течение трёх дней. Утром 24 февраля на трассе Джубга — Сочи ввели временное ограничение движения для грузовиков, а 23 февраля экипажи 11 воздушных судов из-за непогоды ушли на запасные аэродромы.

Двоих сноубордистов нашли 25 февраля. Их вывели в безопасное место и передали врачам. Спасатели отмечали, что поиски последнего пропавшего осложняются крутым рельефом местности и высокой лавинной опасностью.

Аналогичный инцидент произошёл 19 февраля в Карачаево-Черкесии. Троих туристов накрыло лавиной. Одному человеку удалось выбраться самостоятельно, на помощь двум другим были направлены спасатели. В тот же день в ущелье Танадон в Северной Осетии после схода лавины пропали двое туристов.