Вашингтон, 1 марта, 2025, 18:07 — ИА Регнум. Американский предприниматель, руководитель департамента государственной эффективности США Илон Маск 1 марта оценил «стратегию» главы киевского режима Владимира Зеленского на переговорах с руководителями США.

Global Look Press/CNP/AdMedia

В соцсети X Маск прокомментировал пост сатирического портала The Babylon Bee о том, что Зеленский тестирует новую смелую стратегию — оскорблять тех, у которых он выпрашивает деньги.

«Нереально», — написал предприниматель.

Как передавало ИА Регнум, беседа президента США Дональда Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия.

Трамп подчеркнул: Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. После встречи президент США опубликовал сообщение, в котором отметил, что глава киевского режима не готов к миру. Американские лидеры попросили украинскую делегацию досрочно покинуть Белый дом.

Маск ранее указал на агрессивную манеру разговора Зеленского, который позволил себе во время беседы с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом нецензурную брань. Предприниматель выложил фрагмент записи перепалки и поминутно указал агрессивные высказывания главы киевского режима, особо выделив ненормативную лексику, произнесённую Зеленским шёпотом на русском языке в ответ на одну из реплик Вэнса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что Зеленский одержим сохранением власти, отвергает мир, который для него «смерти подобен», и одержим продолжением войны. Достижение мира возможно только при полном устранении первопричин украинского кризиса, то есть отказе от принятия Украины в НАТО, демилитаризации и денацификации Украины, а также признании существующих реалий «на земле», добавила Захарова.