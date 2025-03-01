Ла-Пас, 1 марта, 2025, 18:12 — ИА Регнум. В Боливии произошло смертельное ДТП с участием двух автобусов, в результате которого погибли по меньшей мере 33 человека. Об этом сообщает британское агентство Reuters.

E]Abi/Zuma/TASS

«Произошёл несчастный случай со смертельным исходом, в результате которого уже подтверждено около 33 смертей», — сообщил Осмар Сальватьерра, представитель муниципалитета Уюни, передают местным СМИ.

Авария произошла ранним утром 1 марта на трассе между городами Уюни и Колчани.

По информации полиции, авария произошла из-за того, что один из автобусов выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению. Местные больницы переполнены пострадавшими.

Родственники раненых, прибывшие в медучреждения, пока не получили информации о состоянии своих близких.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля в Таиланде в провинции Прачинбури туристический автобус с 47 пассажирами перевернулся после того, как водитель потерял управление. Тогда погибли не менее 18 человек, еще около 20 получили травмы.