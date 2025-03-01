Москва, 1 марта, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в свое время вернулся на телевидение во многом из-за тележурналиста Владислава Листьева, убитого 1 марта 1995 года. Об этом он рассказал рамках премьеры фильма «Влад Листьев. Улыбка на память» на Первом канале.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Эрнст вспомнил, как 30 лет назад узнал о гибели Листьева, когда находился в Венеции на съемках программы «Матадор». Тогда закончивший работу оператор отошел позвонить жене. Остальные услышали его крик из телефонной будки и подумали, что на него напали. Оператор же сообщил, что в Москве убит Листьев.

«И мы, естественно, не полетели ни в какой Рим и первым же рейсом отправились в Москву. Я это помню, хотя это и было 30 лет назад, просто в мельчайших деталях. В том, какой был цвет и запах. И я вернулся на телевидение во многом в память Влада», — сказал Эрнст.

Он добавил, что Листьева ему не хватает каждый день на протяжении всех этих лет, потому что его никто не смог заменить.

Гендиректор Первого канала назвал Листьева «последним общенациональным героем». По его словам, журналиста понимали и любили зрители всех возрастов — и молодежь, и пожилые люди.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта в Москве на Ваганьковском кладбище прошла панихида в тридцатую годовщину смерти Листьева. Вспомнить журналиста пришли его знакомые, поклонники и коллеги. Среди тех, кто возложил цветы, были Эрнст и певец Алексей Глызин.

Листьева, который был первым генеральным директором «Общественного Российского Телевидения», застрелили в подъезде его дома в центре Москвы. Двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета, когда журналист поднимался по лестнице. Его убийство стало одним из самых громких в 1990-е годы, оно до сих пор не раскрыто.