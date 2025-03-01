Москва, 1 марта, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Визуально глава киевского режима Владимир Зеленский выглядит не очень хорошо. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos

За несколько дней до провального визита главы киевского режима в Белый дом Зарубин поинтересовался у Пескова, не чувствует ли Зеленский себя загнанным в угол.

«Выглядит не очень, визуально, но надо спрашивать у него», — ответил пресс-секретарь.

Журналист опубликовал данное видеоинтервью уже после переговоров в Вашингтоне, добавив, что в ходе перепалки с президентом США Дональдом Трампом и американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом Зеленский продемонстрировал своё истинное лицо всему миру.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля во время американо-украинских переговоров началась словесная перепалка. Трамп и Зеленский перебивали друг друга, когда затронули тему мирного урегулирования украинского конфликта. В ходе беседы Трамп заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров.

Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Американский лидер, в свою очередь, сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. Трамп после публичной перепалки попросил Зеленского уехать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова изумилась сдержанности Трампа и Вэнса на встрече с Зеленским, который показал себя не с лучшей стороны. Удивительно, как они «сдержались и не вмазали этому подонку», прокомментировала она. Дипломат также сравнила перепалку в Белом доме со сценой из фильма «Собачье сердце».