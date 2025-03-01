Песков не оценил внешний вид Зеленского, назвав его «не очень хорошим»
Москва, 1 марта, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Визуально глава киевского режима Владимир Зеленский выглядит не очень хорошо. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
За несколько дней до провального визита главы киевского режима в Белый дом Зарубин поинтересовался у Пескова, не чувствует ли Зеленский себя загнанным в угол.
«Выглядит не очень, визуально, но надо спрашивать у него», — ответил пресс-секретарь.
Журналист опубликовал данное видеоинтервью уже после переговоров в Вашингтоне, добавив, что в ходе перепалки с президентом США Дональдом Трампом и американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом Зеленский продемонстрировал своё истинное лицо всему миру.
Как передавало ИА Регнум, 28 февраля во время американо-украинских переговоров началась словесная перепалка. Трамп и Зеленский перебивали друг друга, когда затронули тему мирного урегулирования украинского конфликта. В ходе беседы Трамп заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров.
Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Американский лидер, в свою очередь, сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. Трамп после публичной перепалки попросил Зеленского уехать.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова изумилась сдержанности Трампа и Вэнса на встрече с Зеленским, который показал себя не с лучшей стороны. Удивительно, как они «сдержались и не вмазали этому подонку», прокомментировала она. Дипломат также сравнила перепалку в Белом доме со сценой из фильма «Собачье сердце».