Белгород, 1 марта, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом 1 марта сообщило Минобороны РФ.

Виталий Невар/ТАСС

«С 13:00 до 17:00 МСК дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

В ночь на 1 марта силы ПВО обнаружили и ликвидировали над восемью регионами России 48 вражеских беспилотников. Самая массированная атака ВСУ с воздуха пришлась на Тверскую область, где ВС РФ ликвидировали 21 дрон. Ещё 11 БПЛА уничтожили в небе над Крымом. Пять вражеских дронов ночью сбили в Брянской области.

В Белгородской и Ростовской областях уничтожили по три украинских беспилотника. По два дрона уничтожили в Смоленской и Липецкой областях. Ещё один БПЛА был сбит в Курской области.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля украинские формирования нанесли удары по четырём населённым пунктам Волоконовского района Белгородской области, пострадавших в результате атак нет. Днём ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Тишанка в результате атаки дрона по территории частного домовладения был ранен мужчина, ему была оказана вся необходимая помощь.