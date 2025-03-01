Лондон, 1 марта, 2025, 17:43 — ИА Регнум. После провала переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме глава киевского режима Владимир Зеленский покинул Вашингтон и прибыл в Лондон. О посадке его самолёта сообщил портал FlightAware.

TASS /Tayfun Salci/ZUMA Press

По данным портала, Airbus A319, которым пользуются украинские власти, вылетел с военной базы Эндрюс американского штата Мэриленд в Лондон в 6:53 МСК. Также уточняется, что в 14:03 МСК борт приземлился в лондонском аэропорту Станстед.

2 марта в Лондоне запланирована встреча европейских лидеров с участием Зеленского. На ней будут обсуждаться гарантии безопасности, которые Европа сможет предоставить киевскому режиму после урегулирования конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля во время американо-украинских переговоров началась словесная перепалка. Трамп и Зеленский перебивали друг друга, когда затронули тему мирного урегулирования украинского конфликта. В ходе беседы Трамп заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров.

Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Американский лидер, в свою очередь, сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. Трамп после публичной перепалки попросил Зеленского уехать.

В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместная пресс-конференция была отменена, также не состоялось запланированное подписание сделки по редкоземельным украинским металлам.

Вскоре американский журнал The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник сообщил, что после перепалки с Зеленским Трамп поручил чиновникам изучить возможности полного прекращения поставок оружия Украине.

А газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновника сообщила, что Трамп может решить прекратить даже косвенную поддержку киевского режима, которая включает другие виды военного финансирования.