Берлин, 1 марта, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок на фоне скандальных переговоров главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа призвала немецкий парламент немедленно одобрить выделение Украине дополнительных 3 млрд евро.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«Я призываю все представленные в бундестаге демократические партии одобрить выделение трех миллиардов евро для Украины, которое ранее блокировалось», — заявила Бербок в ходе пресс-конференции 1 марта.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Вашингтоне состоялась беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой. Президент США потребовал от оппонента согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Трамп также напомнил Зеленскому о 350 млрд военной помощи от бывшего американского президента Джо Байдена.

В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом по просьбе американской стороны. Совместная пресс-конференция была отменена, также не состоялось запланированное подписание сделки по редкоземельным украинским металлам.

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