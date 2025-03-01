Белград, 1 марта, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Публичная перепалка президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского показала, как тяжело быть слугой в политике, заявил 1 марта вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency

Диалог Трампа и Зеленского также продемонстрировал, что глава киевского режима нацелен на войну до последнего украинца, подчеркнул Вулин.

«Президент США ясно сказал, что Украина с союзниками несут ответственность за начало войны и её продолжение. Грустно, что президент США и президент РФ хотят мира, а [Зеленский] хочет войны до последнего украинца», — цитирует вице-премьера Сербии пресс-служба правительства страны.

Гражданам Сербии, работающим в интересах других государств, перепалка Трампа и Зеленского должна послужить примером, сказал также Вулин.

«Зеленский был унижен не тем, что его оскорбил господин, но тем, что он это сделал перед всем миром. Все сербы, которые служат иностранцам против [интересов] собственной страны, должны внимательно смотреть, как Трамп ведет себя с Зеленским. Тяжело быть человеком без позиций и убеждений, тяжело быть слугой», — заявил вице-премьер Сербии.

Как передавало ИА Регнум, беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия.

Трамп подчеркнул: Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. После встречи президент США опубликовал сообщение, в котором отметил, что глава киевского режима не готов к миру. Американские лидеры попросили украинскую делегацию досрочно покинуть Белый дом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме сценой из фильма «Собачье сердце», в которой профессор Преображенский (олицетворяющий в этой метафоре Трампа) рассказывает Шарикову-Зеленскому, что тот стоит на низкой ступени развития и не должен давать советы «космического масштаба и космической же глупости».