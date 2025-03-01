Варшава, 1 марта, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Польша намерена и дальше поддерживать Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в соцсети X (бывший Twitter), комментируя встречу главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме.

Global Look Press/Yoshio Tsunoda/AFLO Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

«Польша будет поддерживать свободную Украину до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир», — написал Сикорский.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, который ожидал подписания соглашения об использовании природных ресурсов Украины.

Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме прошли на повышенных тонах и в присутствии журналистов. Американский лидер потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что иначе США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, отказался от прекращения огня.

Трамп также обвинил украинского лидера в неуважении к США, подчеркнув, что без американской поддержки конфликт вскоре завершился бы. После встречи Трамп написал в соцсетях, что Зеленский не готов к миру. По данным СМИ, украинскую делегацию попросили досрочно покинуть Белый дом.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января премьер-министр Польши Дональд Туск призвал лидеров ЕС не допустить «капитуляции» Украины. Он подчеркнул, что Варшава не планирует отправлять миротворцев, но готова оказать Киеву логистическую поддержку. Туск также заявил, что поражение Украины станет поражением всего Запада.