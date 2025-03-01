Париж, 1 марта, 2025, 17:27 — ИА Регнум. Франция не должна делиться ядерным сдерживанием с другими странами, а тем более делегировать им его. Об этом заявила журналистам глава партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

By U. S. Navy photo by Photographer’s Mate Airman Doug Pearlman

«Они хотели бы, чтобы этот конфликт продолжался, чтобы иметь возможность присвоить себе компетенции по вопросу обороны. Я этого не признаю. Я считаю, что французская оборона должна оставаться французской обороной, что ядерное сдерживание Франции должно оставаться ядерным сдерживанием Франции, что мы не должны ею делиться и тем более её делегировать», — отметила политик.

Ле Пен также уточнила, что Соединённые Штаты остаются союзником Франции, а выход из Североатлантического альянса (НАТО) не планируется.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием, если США сократят своё военное присутствие в Европе.

По словам анонимного французского чиновника, размещение французских ядерных истребителей в Германии не вызовет серьёзных проблем и может стать важным сигналом для России. Немецкие дипломаты добавили, что подобный шаг Франции может подтолкнуть Великобританию к аналогичным действиям.