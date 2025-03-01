Москва, 1 марта, 2025, 18:47 — ИА Регнум. После перепалки в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским европейские политики высказали слова поддержки в социальных сетях в адрес главы режима, но ждать от Европы более конфронтационных выпадов в отношении США не стоит, заявил политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в разговоре с ИА Регнум.

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28 февраля состоялась встреча Трампа и Зеленского. Американский лидер ожидал подписания соглашения об использовании природных ресурсов Украины. Однако встреча переросла в перепалку и завершилась досрочно. Ряд европейских лидеров выразили поддержку главе киевского режима. В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X, что он не одинок, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трампу следует уважать Зеленского. Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что стоит «на стороне Украины более, чем когда-либо», а Европе пора активизировать свои усилия.

«Ждать каких-то более конфронтационных выпадов в отношении США, я думаю, не стоит. Европа боится обострять отношения с Соединенными Штатами. Их цель все-таки уговорить Трампа продолжать поддержку Украины, что соответствует европейским интересам. А для этого, так сказать, хлопать дверью они не будут»,— рассказал политолог.

Эксперт оценил возможности Европы полностью покрыть американские расходы на Украину и взять на себя финансирование киевского режима. По мнению Фёдорова, Евросоюзу не хватит сил всё это реализовать.

«Думаю, сил не хватит. Потому что производство оружия в Европе не на самом высоком уровне, несмотря на то, что Германия вроде чувствует себя финансово более-менее неплохо. У неё спад производства, негативные тенденции в экономике. Но они, конечно, будут поддерживать Украину, даже если Америка выйдет из игры»,— сообщил специалист.

Политолог выразил мнение, что вряд ли так случится, что Америка полностью откажется от содержания киевского режима, несмотря на все грозные заявления Трампа и его окружения. Связанно это с тем, что снабжение Киева на 60% осуществлялось Соединёнными Штатами.

«Я думаю, что Евросоюз не может никак прийти в себя после избрания Трампа. Они, так сказать, стараются приспособиться каким-то образом, но это всё происходит очень тяжело. Сейчас это тревога растерянных. И если бы европейские лидеры ничего не ответили по поводу случившегося в Белом доме, не сделали сами замечания или вообще поддержали бы Трампа, то это просто была бы потеря лица», — объяснил Фёдоров.

Собеседник агентства назвал европейские страны вассалами США, которые, согласно метафоре президента России Владимира Путина, «к ноге хозяина все прильнут и будут хвостиком махать». Единственная страна, которая может и не прильнуть, — это Франция, заявил политолог.

«Французы, начиная с Шарля де Голля, пользуются в отношениях с США формулировкой: мы союзники, но не вассалы. Но если к ноге хозяина нынешнего Белого дома не прильнут, то хвостиком махать будут. Собственно, что и делал Макрон во время своего визита в Соединённые Штаты»,— заявил эксперт.

По его словам, европейцы надеются на то, что Трамп — это не навечно. Они считают возможными изменения в конгрессе США в пользу Демократической партии, что затруднит жизнь и проведение жёсткой политики Трампа, уточнил Фёдоров. Он добавил, что, по мнению европейцев, в таком случае их отношения с Америкой вернутся к обычному состоянию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее европейские политики высказывались в поддержку Киева и продолжения боевых действий. В частности, глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, комментируя слова Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, указала на «российские нарративы» в его заявлениях. Она попыталась оправдать решение Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки конституции, объяснив это наличием у страны «внешнего врага», против которого надо направить «все силы». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила мнение, что мир на Украине на самом деле гораздо опаснее, чем продолжающиеся военные действия.

Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом, который ранее утверждал, что намерен с ним подписать соглашение об использовании природных ресурсов Украины. Беседа переросла в перепалку в присутствии журналистов. Американский президент потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки».

Кроме того, Трамп напомнил Зеленскому о 350 млрд долларов военной помощи от «глупого президента». Речь шла о средствах, которые выделила Киеву администрация бывшего президента США Джо Байдена. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместную пресс-конференцию отменили, анонсированное ранее подписание соглашения по полезным ископаемым не состоялось.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала произошедшее. Она отметила, что США не позволят другим странам собой пользоваться.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский во время визита в США попытался устроить шоу на весь мир, но потерял связь с реальностью. В итоге Трамп «вынес его из Белого дома вперёд ногами», констатировал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене парламентарий.