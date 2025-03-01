Лондон, 1 марта, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Решение западных стран прекратить контакты с Россией в 2022 году после начала специальной военной операции было ошибочным. Такое мнение 1 марта высказал бывший посол Великобритании в Москве Энтони Брентон.

Иван Шилов ИА Регнум

Он подчеркнул, что это привело к тому, что любой прогресс в отношениях стал затруднительным.

«Запад допустил ошибку, отрезав все контакты. Было очень сложно добиться прогресса, пока [президент США Дональд] Трамп не пришел и не изменил это», ― процитировал ТАСС экс-дипломата.

Брентон считает, что в случае достижения мира на Украине отношения между Россией и Западом могут улучшиться до уровня, существовавшего после окончания холодной войны. По его мнению, произойти это может довольно быстро, однако придется преодолеть глубокое недоверие друг к другу.

«Очень многое нужно будет заново воссоздать <…> Но я не вижу, почему отношения не смогут значительно улучшиться, причем очень быстро, если люди решат так поступить», ― заключил бывший посол.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля на предвыборном мероприятии в Галле лидер Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц призвал однажды предпринять серьезную попытку наладить хорошие отношения с Россией. Он отметил, что Россия исторически и культурно является европейским государством.

Ранее ряд финских депутатов Европарламента высказал мнение, что Евросоюзу стоит наладить отношения с Россией, поскольку «ситуация изменилась». Как показал проведенный 6–11 февраля изданием Yle опрос, они хотели бы, чтобы ЕС начал диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Журналисты издания Myśl Роlska 19 февраля высказали мнение, что Россия занимает всё более авторитетное место на международной арене, поэтому властям Польши необходимо наладить отношения с президентом РФ по примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Йенс Столтенберг, занимавший должность генерального секретаря НАТО, заявил, что верит в возможность диалога с РФ, связанного с «обороной и сдерживанием».