Вашингтон, 1 марта, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Лидеры стран Евросоюза (ЕС) могут отстраниться от помощи Украине после перепалки главы киевского режима Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа. Об этом заявила RT бывшая помощница предыдущего главы Белого дома Тара Рид.

Global Look Press/CNP/AdMedia

«Зеленский выглядел нелепым — нелепым в глазах всего мира. Уверена, что европейские лидеры достаточно скоро начнут умывать руки», — заявила Рид.

Она подчеркнула, что Зеленский ошибочно убежден в поддержке Великобритании и Франции:

«Зеленский набросился так, словно у него было какое-то преимущество. Возможно, исходя из ошибочной убежденности в том, что его поддерживает Великобритания или Франция в лице Макрона. Только поддержки на самом деле нет: как только США доведут дело до конца, те разбегутся», — подчеркнула экс-помощница Джо Байдена.

По ее мнению, на данный момент очевидно, что Украине конец поскольку, утверждает Рид, нелегитимный президент Зеленский показал свое истинное лицо, а в общении с Трампом он продемонстрировал полное отсутствие дипломатических навыков и «окончательно вывел его (президента США) из себя». Она также обратила внимание на то, что Зеленский не выразил признательности и не проявил должного уважения к американской стороне, явившись на переговоры не в костюме.

28 февраля Трамп в ходе встречи с главой киевского режима пришёл к выводу, что тот не готов к миру. Американский лидер отметил, что Зеленский в ходе встречи с ним проявил неуважение к США. Глава Белого дома отметил, что тот сможет вернуться, когда будет готов к мирному урегулированию конфликта с Россией.

В ходе беседы Трамп заявил главе киевского режима о необходимости прекращения огня и начала переговоров. Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Трамп в свою очередь сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее отмечал, что Украине следует «забыть» о возможности вступить в НАТО. Также он заявлял, что Вашингтон в ходе переговоров с РФ поставит вопрос о возвращении Украине части её бывших территорий, но сделать это будет «сложно». По словам Трампа, две главные цели США в отношении Украины — прекратить кровопролитие и возместить ранее вложенные средства.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), отметил глава государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля исключил возможность заморозки боевых действий по линии соприкосновения. Это противоречит Конституции РФ, подчеркнул министр. Также он отметил, что Россия не намерена делать территориальных уступок Украине.