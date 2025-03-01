Санкт-Петербург, 1 марта, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Водитель автобуса, насмерть сбивший женщину на остановке в Санкт-Петербурге, заключен под стражу на два месяца. Такое решение вынес Московский районный суд, сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Telegram/Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Отмечено, что 28 февраля Гюльмету Гюльмагомедову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). ДТП произошло в тот день около 15:20 на пересечении Варшавской улицы с Ленинским проспектом.

Водитель маршрута № 147 Гюльмагомедов, пояснили в пресс-службе, должен был выполнить левый поворот на Варшавскую улицу, но не выбрал такую скорость движения, которая обеспечивала бы ему контроль над транспортным средством.

«Будучи обязанным знать и соблюдать требования ПДД РФ, он проявил преступное легкомыслие», — указано в сообщении.

Потеряв управление, водитель выехал на встречную полосу, столкнулся с двумя легковыми автомобилями и задел еще семь припаркованных машин. Затем автобус наехал на остановку и двух пешеходов, после чего столкнулся с другим автобусом. Одна из пешеходов, 77-летяя женщина, скончалась на месте.

Согласно постановлению суда, Гюльмагомедов останется под арестом до 27 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, по факту ДТП с участием автобуса было возбуждено два уголовных дела, одно из них — по статье об оказании небезопасных услуг. Находившийся за рулем 55-летний мужчина работает водителем автобуса в Петербурге с 2011 года. В организации «Домтрансавто», которой принадлежит автобус, сообщили, что перед рейсом он прошел медицинский контроль.