Москва, 1 марта, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора сообщил главе МИД Турции Хакану Фидану об атаке ВСУ на компрессорную станцию «Турецкого потока». Об этом 1 марта проинформировала пресс-служба МИД.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Глава турецкого министерства пообещал принять меры, сказано в сообщении.

«Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры. Х. Фидан заверил, что будут приняты необходимые меры», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 марта пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВСУ тремя беспилотниками самолётного типа атаковали инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Целью была остановка поставок газа в европейские страны, подчеркнули в ведомстве. Все три дрона были сбиты на безопасном расстоянии от объекта, станция осуществляет подачу газа в штатном режиме.

В Минобороны также напомнили, что 11 января ВСУ провели аналогичную атаку на данную станцию, а 17 февраля атаковали станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума и вывели её из строя.

25 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром заявил, что Будапешт и Анкара считают возмутительным нападение Украины на «Турецкий поток» и призывают руководство ЕС принять меры по защите этого маршрута поставок топлива.

Эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в беседе с ИА Регнум ранее отмечал, что атака на объекты, связанные с «Турецким потоком», наносит огромный ущерб Турции и Евросоюзу. Целью таких действий может быть желание киевского режима повлиять на страны ЕС, которые отказываются помогать Украине, указал аналитик.