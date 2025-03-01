Лондон, 1 марта, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Российский актёр Юра Борисов заявил, что отдаст статуэтку «Оскар» маме в случае победы. Интервью у актёра взяла британская телеведущая Амелия Димолденберг в рамках шоу Chicken Shop Date, новый выпуск которого опубликован на YouTube.

РИА Новости/Максим Блинов актёр Юра Борисов

«Как и другие свои награды, я отдам его маме», — ответил Борисов на соответствующий вопрос ведущей.

2 марта состоится 97-я церемония вручения наград премии «Оскар». Юра Борисов появился в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора», став первым российским актёром в списке претендентов на «Оскар».

Комедийно-драматический фильм «Анора» американского режиссёра Шона Бейкера, в котором помимо Борисова также сыграли российские актёры Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, повествует о проживающей в русскоязычном районе Бруклина на Брайтон-Бич молодой стриптизёрше, которая знакомится с сыном русского олигарха, желающим развлекаться вместо учёбы. В мае 2024 года кинокартина была удостоена главного приза Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви».

Ранее российский режиссёр Никита Михалков раскритиковал фильм «Анора», назвав картину элементом мягкой силы США. Он также заявил, что в ней выстраивается крайне негативный образ русского человека.