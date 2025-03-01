Москва, 1 марта, 2025, 17:00 — ИА Регнум. История с перепалкой главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на состоявшейся в Белом доме встрече напоминает сюжет сказки Ганса Христиана Андерсена о голом короле. Об этом 1 марта в комментарии телеканалу «Звезда» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости/Сергей Гунеев

«Вот это та самая история, которая стала явью. Многие считали, что это просто сказка. На самом деле великий писатель изобразил то, что часто бывает с людьми, когда они, с одной стороны, видят реальность, а с другой ― по каким-то причинам боятся об этом говорить», ― пояснила дипломат.

Захарова добавила, что эта самая история повторилась в 2025 году. По ее словам, Зеленский на встрече с Трампом показал свое истинное лицо.

Дипломат считает, что благодаря произошедшему у людей появилась возможность сказать открыто о том, что нет никакого «борца за демократию», а есть просто «опузыревший» от западных аплодисментов и денег диктатор.

В сказке «Новое платье короля» тщеславный правитель королевства надевает якобы невидимое платье, которого не существует. Его придворные понимают реальное положение дел, однако не смеют возразить.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля состоялась беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, в ходе которой американский лидер потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия.

Трамп отметил, что Зеленский проявил неуважение к США, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал произошедшее в Белом доме «лютой выволочкой в Овальном кабинете». Он добавил, что Трамп впервые сказал «клоуну» правду в лицо, а неблагодарный Зеленский получил крепкую затрещину, это полезно.

Захарова удивилась сдержанности Трампа и участвовавшего во встрече вице-президента Джей Ди Вэнса. По ее словам, поведение Зеленского могло спровоцировать рукоприкладство, но Трамп и Ди Вэнс проявили «чудеса выдержки». Дипломат также сравнила перепалку в Белом доме со сценой из фильма «Собачье сердце».

По словам официального представителя МИД, Трамп устроил Зеленскому беспрецедентную «отрезвляющую взбучку». На фоне действий главы Белого дома поведение европейских политиков, которые продолжают потакать Зеленскому и поддерживать его, показывает деградацию этих лидеров стран ЕС, полагает Захарова.