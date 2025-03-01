Санкт-Петербург, 1 марта, 2025, 16:45 — ИА Регнум. В Петербурге у семейной пары, 10 лет назад переехавшей из Испании в Россию, родился 14-й ребёнок. О этом 1 марта сообщила пресс-служба городского роддома №9.

Пресс-служба роддома №9

Восемь детей в этой семье родились уже в России.

«Папа Хавьер и мама Арасель тоже из многодетных семей. Он — шестой ребёнок в семье, она — седьмая, встретились и поженились ребята на родине. Там обзавелись шестью малышами, а позже переехали в Петербург», — сообщила пресс-служба.

Старшие дети в этой семье уже ходят в школу и детский сад, общаясь дома на испанском языке, а в образовательных учреждениях и с друзьями — на русском, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля президент Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.Предполагается, что с 2027 по 2030 год право на маткапитал получат около 5 млн семей. Из федерального бюджета на выплаты в этот период выделят 2,776 трлн рублей.

С 1 февраля размер материнского капитала в России увеличили на 9,5%. Его максимальная сумма составляет 912 тыс. рублей. Повышение провели в соответствии с поручением Путина.

В декабре 2024 года президент призвал стимулировать семьи к рождению трёх и более детей. В январе 2025 года он заявил о необходимости создавать максимально комфортные условия для многодетных семей.

В Общественной палате РФ по итогам проведённого исследования ранее предложили способствовать улучшению демографии предоставлением льгот на жильё и покупку автомобилей. Основной резерв для повышения рождаемости — родители в возрасте 30–40 лет, у которых уже есть дети, но для реализации этого потенциала необходимо расширение мер поддержки, отмечалось в выводах исследования.