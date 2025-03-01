Вашингтон, 1 марта, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер предложит законопроект, направленный на совершенствование системы репатриации мигрантов в ЕС. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я предложу новый закон для создания европейской системы репатриации. Она будет включать в себя обязательство для репатриантов сотрудничать с властями и суровые последствия, если они этого не сделают», — заявил Бруннер.

По его словам, новый механизм должен гарантировать, что после принятия решения о депортации оно будет исполняться без исключений. Согласно данным издания, законопроект будет представлен 11 марта.

Еврокомиссар отметил, что на данный момент только каждый пятый мигрант, получивший предписание о депортации, действительно покидает ЕС, что он считает недопустимым.

Он также обратил внимание на случаи, когда преступники, подлежащие выдворению, остаются в странах Евросоюза и продолжают совершать правонарушения. Бруннер подчеркнул необходимость ужесточения норм, позволяющих содержать под стражей лиц, представляющих угрозу, до их репатриации.

Кроме того, комиссар планирует представить обновлённую стратегию внутренней безопасности ЕС, предполагающую увеличение финансирования Европола и усиление борьбы с нелегальной торговлей оружием и организованной преступностью.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля власти США депортировали в Мексику около 11 тысяч мигрантов за первые 18 дней президентства Дональда Трампа. По данным мексиканских властей, среди них 8425 граждан Мексики и 2539 выходцев из других стран.