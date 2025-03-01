Будапешт, 1 марта, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Евросоюза (ЕС) начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на письмо Орбана, адресованное президенту Совета ЕС Антониу Коште.

Olivier Matthys/AP/TASS

«Орбан также заявил, что выступает против попыток найти какой-либо консенсус по Украине среди 27 государств — членов блока», — пишет издание.

28 февраля Дональд Трамп в ходе встречи с главой киевского режима пришёл к выводу, что тот не готов к миру. Американский лидер отметил, что Владимир Зеленский в ходе встречи с ним проявил неуважение к США. Глава Белого дома отметил, что тот сможет вернуться, когда будет готов к мирному урегулированию конфликта с Россией.

В ходе беседы Трамп заявил главе киевского режима о необходимости прекращения огня и начала переговоров. Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Трамп в свою очередь сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее отмечал, что Украине следует «забыть» о возможности вступить в НАТО. Также он заявлял, что Вашингтон в ходе переговоров с РФ поставит вопрос о возвращении Украине части её бывших территорий, но сделать это будет «сложно». По словам Трампа, две главные цели США в отношении Украины — прекратить кровопролитие и возместить ранее вложенные средства.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), отметил глава государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля исключил возможность заморозки боевых действий по линии соприкосновения. Это противоречит Конституции РФ, подчеркнул министр. Также он отметил, что Россия не намерена делать территориальных уступок Украине.