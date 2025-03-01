Лондон, 1 марта, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Самолёт украинских властей приземлился в Лондоне после провала переговоров главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом, следует из данных портала FlightAware.

Global Look Press/Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos

По информации портала, судно Airbus A319 вылетело с военной базы Эндрюс американского штата Мэриленд в 6.53 мск. В 14.03 мск самолёт приземлился в лондонском аэропорту Станстед.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля во время американо-украинских переговоров началась словесная перепалка. Трамп и Зеленский перебивали друг друга, когда затронули тему мирного урегулирования украинского конфликта. В ходе беседы Трамп заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров.

Позже портал FlightAware сообщил, что после ссоры с Трампом глава киевского режима покинул Вашингтон и направился в Лондон. Там 2 марта запланировала встреча европейских лидеров с участием Зеленского, в рамках которой будут обсуждаться гарантии безопасности, которые Европа сможет предоставить киевскому режиму после урегулирования конфликта.

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