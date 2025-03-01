Тель-Авив, Израиль, 1 марта, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Израиль лоббирует в США сохранение российских военных баз в Сирии, сообщило 1 марта агентство Reuters со ссылкой на осведомлённый источник.

Минобороны РФ/ТАСС

По этим данным, в Тель-Авиве считает, что это помогло бы оставить Сирию ослабленной и децентрализованной и минимизировало бы возможности Турции оказывать на Сирию значительное влияние.

Пока неясно, готова ли администрация президента США Дональда Трампа согласиться с этими предложениями, позиция новой власти США по ближневосточному вопросу остаётся неопределённой, отметили авторы.

Некоторые чиновники из США в ходе встреч предположили, что Турция как член НАТО могла бы быть гарантом безопасности для Тель-Авива, но представители Израиля с этим не согласились, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря 2024 года вооружённая оппозиция Сирии начала наступление на правительственные войска республики. 8 декабря сирийская армия покинула центр Дамаска. Боевики захватили штаб-квартиру гостелевидения и объявили о захвате власти в Сирии. Президент республики Башар Асад сложил полномочия и покинул страну, получив политическое убежище в РФ. Главой администрации временного правительства Сирии объявлен Ахмед аш-Шараа.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в декабре 2024 года отметил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии, поскольку они играют важную роль в борьбе с международным терроризмом.

7 февраля новый глава минобороны Сирии Мархаф Абу Касра заявил, что страна может согласиться на сохранение российских военных баз, если это будет выгодно Дамаску.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что переговорный процесс по вопросу о российских базах в Сирии продолжается. В частности, глава МИД Сергей Лавров обсуждал эту тему в ходе своего визита в Анкару, отметил Песков.