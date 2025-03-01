Берлин, 1 марта, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Европе следует проявить жесткость и усилить независимость от США после скандала, сопровождавшего визит в Белый дом главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявила председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман, сообщила газета Zeit.

Teresa Suarez/EPA/TASS

По мнению Штрак-Циммерман, члена Свободной демократической партии Германии, Европа должна «показать зубы». Европейские лидеры должны заключить соглашение с Украиной, установить экономический курс и переопределить роль региона в мире, подчеркнула она.

«Нам пора укреплять свою независимость от США», — сказала депутат Европарламента и назвала странным и даже немыслимым, что Зеленский подвергся такому давлению со стороны Вашингтона.

Она предположила, что Европейский инвестиционный банк мог бы выпустить облигации, чтобы содействовать инвестициям стран региона в разработку редкоземельных металлов. Это принесло бы прибыли в миллиарды евро, добавила политик.

Президент США Дональд Трамп 28 февраля встретился с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по украинским редкоземельным металлам. Возникшие в ходе беседы разногласия привели к перепалке. В присутствии журналистов Трамп потребовал, чтобы Зеленский согласился на мирные переговоры, и пригрозил, что иначе США «умывают руки». Он также напомнил собеседнику о военной помощи стоимостью 350 млрд от «глупого президента» — Джо Байдена.

Встреча завершилась досрочно — Зеленский покинул Белый дом, подписание соглашения и совместная пресс-конференция не состоялись. Трамп после произошедшего заявил, что Зеленский проявил неуважение, и к миру он пока не готов.

Ряд европейских лидеров выразили поддержку главе киевского режима. В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X, что он не одинок, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трампу следует уважать Зеленского. Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что стоит «на стороне Украины более, чем когда-либо», а Европе пора активизировать свои усилия.