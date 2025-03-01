Сухум, 1 марта, 2025, 16:18 — ИА Регнум. В Абхазии на выборах президента страны явка по втором туре на 15:00 мск составила 43% при необходимых 25% для признания выборов состоявшимися. Об этом 1 марта сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Дмитрий Маршан.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Он уточнил, что свои голоса за понравившегося кандидата отдали 62 852 избирателя.

«Выборы можно считать состоявшимися», ― отметил глава ЦИК.

По его словам, мониторинг выборов осуществляют около 130 международных наблюдателей из России, стран Европы и Латинской Америки.

На высший государственный пост претендуют вице-президент Бадра Гунба, победивший в первом туре, и оппозиционер Адгур Ардзинба.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля состоялся первый тур выборов президента Абхазии. Выборы впервые проходили без российских наблюдателей. Председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан сообщал, что в 18:00 мск явка превысила 55%, что позволяет считать выборы состоявшимися.

16 февраля Маршан заявил, что вице-президент Абхазии Бадра Гунба лидирует в первом туре президентских выборов, набрав 46,38% голосов, вторым идёт оппозиционер Адгур Ардзинба с 36,92%. Поскольку никому из кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов, будет проведён второй тур.

17 февраля СК заявил, что проведёт проверку по факту угроз и нарушения прав россиян в Абхазии. Отмечалось, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты республики, требовали от местных жителей, имеющих в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы. При этом высказывались угрозы применения насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности.

20 февраля официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следователи установили причастных к нарушениям на выборах президента Абхазии.