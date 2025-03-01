Анкара, 1 марта, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых они обсуждали актуальную ситуацию на Украине. Об этом сообщили в турецком ведомстве.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«1 марта министр иностранных дел Хакан Фидан провёл телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсуждались последние события в контексте российско-украинского конфликта», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее британское агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что Фидан на встрече по Украине в Лондоне 2 марта планирует заявить о готовности республики снова принять мирные переговоры между Москвой и Киевом.

24 февраля на встрече с Лавровым в Анкаре Фидан заявил, что Турция не против вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО), однако, по его словам, всем надо быть реалистами. На этих переговорах также обсуждалось урегулирование украинского конфликта.