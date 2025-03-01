Москва, 1 марта, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отвергает мир, потому для него он подобен смерти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Этот ничем не гнушающийся циник одержим лишь сохранением узурпированной им власти. Ради этого он уничтожил оппозицию, выстроил тоталитарное государство и безжалостно посылает на смерть миллионы сограждан», — сказала Захарова.

По ее словам, своим «безобразно хамским поведением» во время визита в Белый дом Зеленский подтвердил, что опасен для мирового сообщества «как безответственный поджигатель большой войны».

Представитель российского МИД подчеркнула, что справедливый и устойчивый мир возможен только при устранении первопричин украинского кризиса. Она отметила, что целями России продолжают оставаться демилитаризация и денацификация Украины.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля состоялась беседа президента США Дональда Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, в ходе которой американский лидер потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия.

Трамп отметил, что Зеленский проявил неуважение к США, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня». После встречи глава Белого дома опубликовал сообщение, в котором отметил, что глава киевского режима не готов к миру.