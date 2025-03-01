Захарова объяснила, почему Зеленский отвергает мир
Захарова: Зеленский отвергает мир, потому он для него он подобен смерти
Москва, 1 марта, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отвергает мир, потому для него он подобен смерти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Этот ничем не гнушающийся циник одержим лишь сохранением узурпированной им власти. Ради этого он уничтожил оппозицию, выстроил тоталитарное государство и безжалостно посылает на смерть миллионы сограждан», — сказала Захарова.
По ее словам, своим «безобразно хамским поведением» во время визита в Белый дом Зеленский подтвердил, что опасен для мирового сообщества «как безответственный поджигатель большой войны».
Представитель российского МИД подчеркнула, что справедливый и устойчивый мир возможен только при устранении первопричин украинского кризиса. Она отметила, что целями России продолжают оставаться демилитаризация и денацификация Украины.
Как передавало ИА Регнум, 28 февраля состоялась беседа президента США Дональда Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, в ходе которой американский лидер потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия.
Трамп отметил, что Зеленский проявил неуважение к США, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня». После встречи глава Белого дома опубликовал сообщение, в котором отметил, что глава киевского режима не готов к миру.