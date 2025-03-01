Москва, 1 марта, 2025, 15:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп устроил главе киевского режима Владимиру Зеленскому беспрецедентную «отрезвляющую взбучку», заявила 1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги поездки Зеленского в Вашингтон.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos

На фоне действий Трампа поведение европейских политиков, которые продолжают потакать Зеленскому и поддерживать его, показывает деградацию этих лидеров стран ЕС, подчеркнула официальный представитель министерства.

«Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом В. Зеленскому в Белом доме, — это ещё и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима», — цитирует Захарову пресс-служба МИД.

Официальный представитель министерства также отметила, что Зеленский одержим сохранением власти и отвергает мир, который для него «смерти подобен». Своим хамским поведением Зеленский подтвердил, что одержим продолжением войны, подчеркнула Захарова.

Достижение мира возможно только при полном устранении первопричин украинского кризиса, то есть отказе от принятия Украины в НАТО, демилитаризации и денацификации Украины, а также признании существующих реалий «на земле», добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия.

Трамп подчеркнул: Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. После встречи президент США опубликовал сообщение, в котором отметил, что глава киевского режима не готов к миру. Американские лидеры попросили украинскую делегацию досрочно покинуть Белый дом.

Обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков, комментируя сцену с участием Трампа и Зеленского, отметил, что хвост может долгое время пытаться вилять собакой, но рано или поздно это заканчивается.