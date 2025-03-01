Киев, 1 марта, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Франция может направить доходы от замороженных в Европе российских активов на создание предприятий по производству оружия для нужд украинского оборонно-промышленного комплекса. С таким предложением выступило министерство обороны Украины.

Bernd Weißbrod/dpa/picture-alliance/TASS

Такую идею на встрече со спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном озвучил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

«Украина предложила Франции использовать доходы от замороженных активов РФ в пользу украинского ОПК». Боев <…> предложил создать совместные предприятия с французскими компаниями, производящими вооружение, в соответствии с украинскими потребностями», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале 1 марта.

Замминистра добавил, что также предложил несколько проектов, которые возможно финансировать за счет процентов от замороженных российских активов.

Боев отметил, что Вооруженные силы Украины испытывают критическую нехватку систем противовоздушной и противоракетной обороны, ракет-перехватчиков к имеющимся системам, а также нуждаются в тяжелой технике и боеприпасах.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфисковать замороженные российские активы невозможно, так как это противоречит международному праву. Но прибыль с этих активов, по его словам, якобы можно использовать в том числе для поддержки киевского режима.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюзу нужно придумать, как «креативно использовать» замороженные российские активы для помощи Украине. Она отметила, что ЕС продлил заморозку средств России.

В свою очередь глава МИД Литвы Кестутис Будрис настаивал, что Евросоюз должен уже в марте принять решение о передаче Украине замороженных активов РФ, чтобы потом «не сидеть с разведёнными руками».

Президент России Владимир Путин отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что ЕС в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 февраля заявил, что Россия попросит власти Франции объяснить, в каком именно документе содержится разрешение использовать прибыль с того, что было украдено.